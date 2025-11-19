В заводы ушедших из России автопроизводителей пообещали вложить миллиарды

Минпромторг: В заводы GM и Volkswagen в России вложат 90 миллиардов рублей

В бывшие заводы ушедших из России Gеneral Motors (GM) и Volkswagen вложат 90 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на письмо Минпромторга сообщает газета «Ведомости».

В подписанном главой ведомства Антоном Алихановым письме обещают, что группа АГР вложится в локализацию производства автомобилей в Калужской области и Шушарах в Санкт-Петербурге. В частности, компания направит средства в рамках специальных инвестиционных контрактов в части автоэлектроники, автоматической коробки передач и двигателей. Новый собственник этих заводов уже инвестировал 10 миллиардов в производство машин Tenet в Калужской области и около семи в завод в Шушарах, который фактически переоборудуется с нуля.

АГР в мае 2023 года выкупила завод в Калуге у Volkswagen Group за 125 миллионов евро. В 2024-м году с конвейеров завода сошли 21,8 тысячи кроссоверов Chery, произведенные методом крупноузловой сборки. В 2025-м компания договорилась о запуске производства перелицованных машин китайского бренда под российской торговой маркой Tenet.

Также АГР приобрела у южнокорейской Hyundai основную площадку в Сестрорецке и купленный ранее у GM завод в Шушарах за 140 тысяч вон (10 тысяч рублей). На площадке в Сестрорецке уже перезапустили сборку машин Hyundai под брендом Solaris, за год удалось выпустить почти 22 тысячи автомобилей.

GM покинул российский рынок в 2015 году, площадка концерна в Санкт-Петербурге была законсервирована. В 2020-м завод приобрела южнокорейская Hyundai, но выпуск автомобилей на нем был остановлен в марте 2023 года из-за сложностей с поставками комплектующих. 26 января стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) компанией «Арт-Финанс»