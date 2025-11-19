Вклад России в одну науку назвали выдающимся

Российская наука внесла уникальный вклад в изучение геополитики — науки о влиянии пространства на международные отношения и глобальные политические процессы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.
В частности, эксперт обратил внимание на вклад евразийский школы: «Петр Савицкий и князь Николай Трубецкой предложили оригинальную интерпретацию англосаксонской геополитики, взглянув на мир "изнутри" России».
Евразийство как идеология сформировалось под влиянием концепции философа Николая Данилевского о культурно-исторических типах и противостоянии славянского и романо-германского миров.
В его основе лежат представления о грядущем «закате Европы», отрицание европоцентризма, вера в самобытный исторический путь России, а также антизападничество и изоляционизм.
В 1921 году в Болгарии вышел сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», положивший начало новому течению. Его основателями стали лингвист и основоположник фонологии князь Николай Трубецкой, филолог Роман Якобсон, географ и экономист Петр Савицкий и богослов Георгий Флоровский.
Размышляя о причинах победы большевиков и поражения Белого движения, они утверждали, что Россия не является европейской страной, а представляет собой Евразию — особый культурно-географический мир. Его отличают уникальное ландшафтно-климатическое пространство, особый этнокультурный ареал, преобладание православия и тесная связь русской культуры с традициями туранских народов — финно-угров и тюрков.
По мнению евразийцев, судьбы этого мира складываются независимо от жизни стран к западу, югу и востоку от него, хотя Россия тяготеет скорее к Азии. Поэтому она не должна следовать западному пути развития, а идти собственным, особым путем.
Россия, по их убеждению, является не преемницей Киевской Руси, а наследницей империи Чингисхана — державы, впервые объединившей народы Евразии в единое политическое пространство.
Исходя из этого, евразийцы призывали отказаться от узкого национализма в пользу общеевразийской идентичности и строить государство на принципах идеократии — подчинения жизни высшим идеалам. Они верили, что ранний Советский Союз 1920-х годов можно реформировать и превратить в евразийскую державу.
Николай Трубецкой считал социализм и коммунизм продуктами романо-германской цивилизации, с которой России необходимо порвать. «Стремление к освобождению от романо-германского ига теперь налицо во многих колониальных странах (...). В туманной дали как будто открываются перспективы грядущего освобождения угнетенного человечества от ига романо-германских хищников. (...) Россия может сразу стать во главе этого всемирного движения», — писал Трубецкой в 1922 году в статье «Русская проблема».
В 1950-е годы Петр Савицкий начал переписку с историком Львом Гумилевым, повлияв на формирование его взглядов. Позднее он назвал себя «последним евразийцем».
Окунев подчеркнул, что хотя эта школа не смогла окончательно оформиться из-за сложного исторического и политического контекста в СССР, «она дала ценные размышления о географии России, которые стоит изучать».
Также исследователь напомнил о работах Вадима Цымбурского и его концепции «Остров Россия». «Он разработал теорию циклов "европеизации" внешней политики России — на протяжении веков наша страна то сближается с Европой, то отталкивается от нее», — подчеркнул эксперт.
Вадим Цымбурский (17 февраля 1957 года — 23 марта 2009 года) — один из крупнейших российских политических мыслителей конца XX — начала XXI века. Ему принадлежит концепция внешнеполитического изоляционизма и идея защиты Россией своего цивилизационного суверенитета.
По его мнению, каждая цивилизация имеет собственную геополитическую платформу. Цивилизации он сравнивал с литосферными плитами, а разделяющие их лимитрофы — с нестабильными пространствами между ними.
Анализируя распад СССР и резкое сокращение территории России до границ XVII века, Вадим Цымбурский предложил оригинальную интерпретацию произошедшего. Он полагал, что Россия потеряла не свое ядро, а именно лимитрофные «проливы» — территории, отделяющие «остров Россия» от Европы и других цивилизационных зон.
«Великий межцивилизационный пояс (лимитроф), который тянется от Прибалтики через Восточную Европу и, охватывая Кавказ, постсоветскую Среднюю Азию и так называемую старую Тибето-Синьцзяно-Монгольскую Центральную Азию, заканчивается в Корее», — писал он.
Таким образом, Вадим Цымбурский рассматривал Россию как своеобразный «остров» внутри континента, отделенный от других цивилизаций поясом лимитрофов.
Мыслитель также описал повторяющийся цикл «похищений Европы» — когда Россия стремится выйти за пределы лимитрофного пояса и закрепиться на континенте, но неизбежно сталкивается с неудачей и последующим откатом, сопровождающимся переориентацией политики на Восток. Он предупреждал, что лимитрофные государства могут образовать санитарную зону, постепенно превращающуюся во враждебную России «санитарную империю».
Главным направлением российской геополитики Вадим Цымбурский считал развитие взаимодействия с азиатскими регионами. Важнейшей задачей он называл укрепление связей Дальнего Востока, Урала и Сибири с цивилизационным ядром страны — через продуманную тарифную и демографическую политику, способную сдержать пограничное давление Китая.
В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Запад пытается сдерживать Россию не из-за идеологических различий, а объективных геополитических интересов. По его словам, это во многом предопределило нынешнюю эскалацию отношений с НАТО.