Вклад России в одну науку назвали выдающимся

Евразийство как идеология сформировалось под влиянием концепции философа Николая Данилевского о культурно-исторических типах и противостоянии славянского и романо-германского миров.

В его основе лежат представления о грядущем «закате Европы», отрицание европоцентризма, вера в самобытный исторический путь России, а также антизападничество и изоляционизм.

В 1921 году в Болгарии вышел сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», положивший начало новому течению. Его основателями стали лингвист и основоположник фонологии князь Николай Трубецкой, филолог Роман Якобсон, географ и экономист Петр Савицкий и богослов Георгий Флоровский.

Размышляя о причинах победы большевиков и поражения Белого движения, они утверждали, что Россия не является европейской страной, а представляет собой Евразию — особый культурно-географический мир. Его отличают уникальное ландшафтно-климатическое пространство, особый этнокультурный ареал, преобладание православия и тесная связь русской культуры с традициями туранских народов — финно-угров и тюрков.

По мнению евразийцев, судьбы этого мира складываются независимо от жизни стран к западу, югу и востоку от него, хотя Россия тяготеет скорее к Азии. Поэтому она не должна следовать западному пути развития, а идти собственным, особым путем.

Россия, по их убеждению, является не преемницей Киевской Руси, а наследницей империи Чингисхана — державы, впервые объединившей народы Евразии в единое политическое пространство.

Исходя из этого, евразийцы призывали отказаться от узкого национализма в пользу общеевразийской идентичности и строить государство на принципах идеократии — подчинения жизни высшим идеалам. Они верили, что ранний Советский Союз 1920-х годов можно реформировать и превратить в евразийскую державу.

Николай Трубецкой считал социализм и коммунизм продуктами романо-германской цивилизации, с которой России необходимо порвать. «Стремление к освобождению от романо-германского ига теперь налицо во многих колониальных странах (...). В туманной дали как будто открываются перспективы грядущего освобождения угнетенного человечества от ига романо-германских хищников. (...) Россия может сразу стать во главе этого всемирного движения», — писал Трубецкой в 1922 году в статье «Русская проблема».

В 1950-е годы Петр Савицкий начал переписку с историком Львом Гумилевым, повлияв на формирование его взглядов. Позднее он назвал себя «последним евразийцем».