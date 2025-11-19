Волгоград переименовали в Сталинград

На въездах в Волгоград появились дорожные указатели «Сталинград»

На основных магистралях на въездах в Волгоград появились дорожные указатели с надписью «Сталинград». Об этом пишет РИА Новости.

Указатели установили временно — акция приурочена к 83-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, которая отмечается 19 ноября.

Отмечается, что Волгоград переименовывают обратно в Сталинград несколько раз в году в честь памятных дат времен Великой Отечественной войны. Помимо 19 ноября, это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, а также 9 декабря. Традиция началась в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России появятся несколько новых дорожных знаков.