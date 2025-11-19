Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 19 ноября 2025Экономика

Волгоград переименовали в Сталинград

На въездах в Волгоград появились дорожные указатели «Сталинград»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На основных магистралях на въездах в Волгоград появились дорожные указатели с надписью «Сталинград». Об этом пишет РИА Новости.

Указатели установили временно — акция приурочена к 83-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, которая отмечается 19 ноября.

Отмечается, что Волгоград переименовывают обратно в Сталинград несколько раз в году в честь памятных дат времен Великой Отечественной войны. Помимо 19 ноября, это происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, а также 9 декабря. Традиция началась в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России появятся несколько новых дорожных знаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана

    Артемий Лебедев назвал «самую ужасную вещь на свете»

    В МИД прокомментировали сообщения о подготовке рамочного соглашения по Украине

    Назван следующий соперник Махачева

    Поклонская назвала украинцам два способа изменить судьбу страны

    Токсичная соль на дорогах лишила жизни животных в российском регионе

    Подтверждена эффективность российского оружия против украинских ATACMS

    Зеленского вынудят принять мирный план России и США

    В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости