Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:36, 19 ноября 2025Забота о себе

Врач назвала лучший завтрак при похмелье

Эндокринолог Одерий: При похмелье нужно отдавать предпочтение легким супам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что лучше всего есть при похмелье. Блюда, которые подходят для завтрака после злоупотребления алкоголем, она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что при похмелье некоторые люди хотят съесть что-нибудь жирное и соленое. Одерий объяснила эту тягу тем, что спиртное обезвоживает, выводит электролиты и нарушает регуляцию глюкозы. Однако эндокринолог предупредила, что есть жирную пищу после употребления алкоголя не стоит. Хотя она и дает ощущение насыщения, но на самом деле она провоцирует слабость и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.

Вместо этого она посоветовала выбирать для похмельного завтрака другие блюда. «Подойдут легкие источники сложных углеводов: овсянка, банан, тост из цельнозернового хлеба — они стабилизируют уровень энергии без резких скачков. Белок (яйца, йогурт, тофу) помогает дольше сохранять сытость», — уточнила она.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, эндокринолог призвала ввести в похмельный рацион легкие супы, овощи, нежирные блюда — они позволяют ЖКТ работать без излишней нагрузки. Одерий добавила, что важно также восполнять потери жидкости и солей с помощью минеральной воды или растворов электролитов.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова предупредила, что алкоголь может вызвать приступ гипертонии. По ее словам, это происходит из-за воздействия спиртного на сосуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости