Врач назвала лучший завтрак при похмелье

Эндокринолог Одерий: При похмелье нужно отдавать предпочтение легким супам

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что лучше всего есть при похмелье. Блюда, которые подходят для завтрака после злоупотребления алкоголем, она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что при похмелье некоторые люди хотят съесть что-нибудь жирное и соленое. Одерий объяснила эту тягу тем, что спиртное обезвоживает, выводит электролиты и нарушает регуляцию глюкозы. Однако эндокринолог предупредила, что есть жирную пищу после употребления алкоголя не стоит. Хотя она и дает ощущение насыщения, но на самом деле она провоцирует слабость и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.

Вместо этого она посоветовала выбирать для похмельного завтрака другие блюда. «Подойдут легкие источники сложных углеводов: овсянка, банан, тост из цельнозернового хлеба — они стабилизируют уровень энергии без резких скачков. Белок (яйца, йогурт, тофу) помогает дольше сохранять сытость», — уточнила она.

Кроме того, эндокринолог призвала ввести в похмельный рацион легкие супы, овощи, нежирные блюда — они позволяют ЖКТ работать без излишней нагрузки. Одерий добавила, что важно также восполнять потери жидкости и солей с помощью минеральной воды или растворов электролитов.

