Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 19 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала минимальную длительность полезной для здоровья прогулки

Кардиолог Бузуверова назвала ходьбу лучшим способом поддержать здоровье сердца
Наталья Обрядина1

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог и терапевт сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова назвала ходьбу одним из самых доступных и вместе с тем эффективных способов поддержать здоровье сердца. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Врач отметила, что ходьба не требует специальной подготовки, оборудования или покупки абонемента, но в то же время подходит людям любого возраста и уровня физической формы. Бузуверова добавила, что регулярные прогулки улучшают выносливость, помогают поддерживать здоровый вес, снижают уровень «плохого» холестерина и сахара в крови, а также избавляют от стресса и давления. В совокупности это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Минимальная продолжительность прогулки в среднем темпе должна составлять 30 минут в день, в интенсивном темпе — 25 минут. 150 минут в неделю — это международный стандарт, минимальный порог для заметной профилактики заболеваний сердца», — рассказала кардиолог. При этом, по ее словам, гулять предпочтительно каждый день или минимум пять дней в неделю.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Со временем Бузуверова посоветовала добавить в ежедневные прогулки подъемы в горку и по лестнице. Кроме того, чтобы получить больше пользы для здоровья, во время ходьбы можно подключать движение рук и чередовать быстрый темп с умеренным.

Ранее врач общей практики Хуссейн Ахмад назвал главное условие получение пользы от ходьбы. По его словам, эффект, который прогулка оказывает на организм, зависит не только от количества шагов, но и от скорости движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости