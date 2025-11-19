Забота о себе
Врач назвала одну распространенную привычку «новой сигаретой»

Кардиолог Сант’Ана: Малоподвижный образ жизни повышает риск развития рака
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ливия Сант’Ана предупредила, что вред от малоподвижного образа жизни сопоставим с вредом от сигарет. Опасность этой распространенной привычки она назвала в беседе с изданием Terra.

«Человеческое тело создано для движения. Когда мы проводим много времени в неподвижности, происходит ухудшение кровообращения, накопление жира и усугубление инсулинорезистентности, что перегружает сердце», — пояснила Сант’Ана.

По ее словам, негативные последствия не проявляются в одночасье, но с годами у людей, которые не занимаются спортом, повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и даже некоторых видов рака. «Именно поэтому малоподвижный образ жизни уже считается новой сигаретой», — подчеркнула врач.

Ранее кардиолог Сергей Васильев предупредил, что при проблемах с сердцем первые морозы могут ухудшить состояние здоровья. По его словам, в такую погоду повышается риск развития холодовой стенокардии.

