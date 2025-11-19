ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

Мэр Зеленский: По критической инфраструктуре в Лозовой нанесли удар

Харьковская область оказалась под ударами российских войск. Атаке подверглась критическая инфраструктура в городе Лозовая, сообщил его мэр Сергей Зеленский в Telegram-канале.

Подробностей чиновник не привел. Кроме того, взрывы звучат и в самом Харькове. «В городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе», — написал глава региона Игорь Терехов.

В свою очередь, украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Николаеве и Одессе. По его данным, города находятся под атакой дронов. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВС России тремя ракетами класса «Искандер» нанесли удар по газовой инфраструктуре в городе Берестин Харьковской области.