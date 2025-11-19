Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:06, 19 ноября 2025Бывший СССР

ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

Мэр Зеленский: По критической инфраструктуре в Лозовой нанесли удар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Харьковская область оказалась под ударами российских войск. Атаке подверглась критическая инфраструктура в городе Лозовая, сообщил его мэр Сергей Зеленский в Telegram-канале.

Подробностей чиновник не привел. Кроме того, взрывы звучат и в самом Харькове. «В городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе», — написал глава региона Игорь Терехов.

В свою очередь, украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Николаеве и Одессе. По его данным, города находятся под атакой дронов. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВС России тремя ракетами класса «Искандер» нанесли удар по газовой инфраструктуре в городе Берестин Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости