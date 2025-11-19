Юлианна Караулова рассказала о своем столкновении с призраком

Певица Юлианна Караулова заявила, что однажды получила травму по вине призрака

Певица Юлианна Караулова рассказала, как получила травму по вине неведомых сил. Ее слова передает Пятый канал.

Артистка сообщила, что споткнулась и упала головой вниз, получив сотрясение мозга. После того случая у исполнительницы также остался шрам над бровью.

«Мне рассказывали, что в этой квартире живет привидение. Я в это поверила, потому что упала так, будто мне кто-то поставил подножку», — поделилась Караулова.

