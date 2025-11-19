Захарова рассказала об участии европейцев в скандале с «кошельком» Зеленского

Захарова: Европейские политики были частью коррупционных схем на Украине

Европейские политики были не просто знакомы с коррупционными схемами на Украине, а являлись их частью. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Когда говорят, что возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих», — сказала дипломат.

По ее словам, в Европе не могли не знать, куда направлялись полученные незаконным путем деньги, поскольку часть из них оказывалась на счетах, аффилированных с европейскими политиками.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.