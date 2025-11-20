20 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

20 ноября в России отмечают День работника транспорта, а в мире — День ребенка и День педиатра. Православные вспоминают икону Божией Матери «Взыграние младенца». Свой день рождения празднует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника транспорта

20 ноября 1809 года император Александр I подписал указ об учреждении Управления водных и сухопутных коммуникаций — первого в России государственного органа, контролирующего всю транспортную систему страны.

В современной России более 400 отраслей связаны с транспортной деятельностью. В этой сфере работают примерно четыре миллиона человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день ребенка

Праздник был учрежден по инициативе ООН в 1954 году. Как отмечено на сайте организации, это ежегодный день действий в интересах детей — сейчас обсуждаются все вопросы, касающиеся благополучия молодого поколения: изменения климата, доступность образования, забота о психическом здоровье, прекращение расизма и дискриминации и многие другие.

День педиатра

Праздник неслучайно отмечается в одну дату со Всемирным днем ребенка. Оба события преследуют цель напомнить о том, как важно создавать условия для защиты детского здоровья.

Педиатры — это врачи, которые специализируются на лечении детей. В настоящее время в России насчитывается почти 63 тысячи докторов этого профиля.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября

День индустриализации Африки;

День операционной системы Microsoft Windows.

Какой церковный праздник 20 ноября

Празднование иконы Божией Матери «Взыграние Младенца» (Угрешская)

Эта икона была обретена 20 ноября 1795 года в Николо-Угрешском монастыре. По одной из версий, образ написали в Греции, где он прославился многочисленными чудесами. Другая версия гласит, что Угрешская икона «Взыграние» — исконно русская, написанная по древнему греческому образцу.

При каких именно событиях в Николо-Угрешской обители обрели этот образ — неизвестно. Однако существует множество свидетельств чудесного исцеления перед иконой, главным образом она помогала бездетным парам родить здоровых детей.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 20 ноября

День памяти мучеников в Мелитине;

День памяти преподобного Лазаря Галисийского;

День памяти мученика Феодота Анкирского, корчемника;

День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского;

Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского.

Приметы на 20 ноября

По народному календарю 20 ноября — день Федота Ледостава. Как правило, к этому времени уже наступают первые морозы, и реки покрываются льдом.

Если на Федота уже гололед на улицах, скорого потепления ждать не стоит;

Если 20 ноября пошел снегопад — весной будет большое половодье;

Мороз и солнце с утра — вся зима будет солнечной и морозной.

Кто родился 20 ноября

Патриарх Кирилл (79 лет)

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) в юности работал техником-картографом. Позже он окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1969 году был пострижен в монашество.

С начала 1970-х он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, занимал должность ректора Ленинградской духовной академии и возглавлял приходы в Выборге, Финляндии, Смоленске, Вязьме и Калининграде. С 1989-го был постоянным членом Священного синода РПЦ, в 2009-м избран Патриархом Московским и всея Руси.

Кадр: фильм «Москва слезам не верит»

Советский и российский актер снялся более чем в 30 кинолентах. Среди самых известных — «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Большая семья», «Звезда пленительного счастья», «Бег».

В качестве режиссера Баталов поставил фильмы «Шинель» по повести Николая Гоголя, «Три толстяка» по произведению Юрия Олеши и «Игрок» по роману Федора Достоевского.

Кто еще родился 20 ноября