20 ноября в России отмечают День работника транспорта, а в мире — День ребенка и День педиатра. Православные вспоминают икону Божией Матери «Взыграние младенца». Свой день рождения празднует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 ноября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работника транспорта
20 ноября 1809 года император Александр I подписал указ об учреждении Управления водных и сухопутных коммуникаций — первого в России государственного органа, контролирующего всю транспортную систему страны.
В современной России более 400 отраслей связаны с транспортной деятельностью. В этой сфере работают примерно четыре миллиона человек.
Праздники в мире
Всемирный день ребенка
Праздник был учрежден по инициативе ООН в 1954 году. Как отмечено на сайте организации, это ежегодный день действий в интересах детей — сейчас обсуждаются все вопросы, касающиеся благополучия молодого поколения: изменения климата, доступность образования, забота о психическом здоровье, прекращение расизма и дискриминации и многие другие.
День педиатра
Праздник неслучайно отмечается в одну дату со Всемирным днем ребенка. Оба события преследуют цель напомнить о том, как важно создавать условия для защиты детского здоровья.
Педиатры — это врачи, которые специализируются на лечении детей. В настоящее время в России насчитывается почти 63 тысячи докторов этого профиля.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября
- День индустриализации Африки;
- День операционной системы Microsoft Windows.
Какой церковный праздник 20 ноября
Празднование иконы Божией Матери «Взыграние Младенца» (Угрешская)
Эта икона была обретена 20 ноября 1795 года в Николо-Угрешском монастыре. По одной из версий, образ написали в Греции, где он прославился многочисленными чудесами. Другая версия гласит, что Угрешская икона «Взыграние» — исконно русская, написанная по древнему греческому образцу.
При каких именно событиях в Николо-Угрешской обители обрели этот образ — неизвестно. Однако существует множество свидетельств чудесного исцеления перед иконой, главным образом она помогала бездетным парам родить здоровых детей.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 ноября
- День памяти мучеников в Мелитине;
- День памяти преподобного Лазаря Галисийского;
- День памяти мученика Феодота Анкирского, корчемника;
- День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского;
- Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского.
Приметы на 20 ноября
По народному календарю 20 ноября — день Федота Ледостава. Как правило, к этому времени уже наступают первые морозы, и реки покрываются льдом.
- Если на Федота уже гололед на улицах, скорого потепления ждать не стоит;
- Если 20 ноября пошел снегопад — весной будет большое половодье;
- Мороз и солнце с утра — вся зима будет солнечной и морозной.
Кто родился 20 ноября
Патриарх Кирилл (79 лет)
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) в юности работал техником-картографом. Позже он окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1969 году был пострижен в монашество.
С начала 1970-х он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, занимал должность ректора Ленинградской духовной академии и возглавлял приходы в Выборге, Финляндии, Смоленске, Вязьме и Калининграде. С 1989-го был постоянным членом Священного синода РПЦ, в 2009-м избран Патриархом Московским и всея Руси.
Алексей Баталов (1928- 2017)
Советский и российский актер снялся более чем в 30 кинолентах. Среди самых известных — «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Большая семья», «Звезда пленительного счастья», «Бег».
В качестве режиссера Баталов поставил фильмы «Шинель» по повести Николая Гоголя, «Три толстяка» по произведению Юрия Олеши и «Игрок» по роману Федора Достоевского.
Кто еще родился 20 ноября
- Сергей Полунин (36 лет) — российский артист балета;
- Джо Байден (83 года) — 46-й президент США;
- Михаил Ульянов (1927-2007) — советский и российский актер.