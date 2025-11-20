Россия
12:30, 20 ноября 2025

Армия России заняла Веселое

Минобороны России заявило о контроле над поселком Веселое Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Веселое Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад и трех полков Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Великомихайловка и Покровское в Днепропетровской области, а также Гуляйполе, Яблоково и Доброполье в Запорожской области.

По информации Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 250 военнослужащих, семь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, танк и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Днем ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» заняли Нечаевку в Днепропетровской области. Помимо этого, военнослужащие «Севера» взяли под контроль Цегельное под Харьковом.

