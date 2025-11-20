Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

В сети появилось видео битвы беспилотников над Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых от первого лица российским FPV-дроном, который прозвали «небесным хищником», видно, как аппарат сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), Для этого он использует сети, которые делают сами военные.

По информации издания зачисткой неба над городом от украинских дронов участвуют бойцы из южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. За сутки они ликвидируют до 30 беспилотников ВСУ. Уцелевшие аппараты перерабатываются российскими военными под свои нужды.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль российских войск перешел Шахтерский район Красноармейска. В настоящее время бойцы осматривают территорию на наличие взрывоопасных предметов.