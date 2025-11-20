Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 20 ноября 2025Россия

Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

Shot опубликовал видео битвы дронов над Красноармейском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео битвы беспилотников над Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых от первого лица российским FPV-дроном, который прозвали «небесным хищником», видно, как аппарат сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), Для этого он использует сети, которые делают сами военные.

По информации издания зачисткой неба над городом от украинских дронов участвуют бойцы из южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. За сутки они ликвидируют до 30 беспилотников ВСУ. Уцелевшие аппараты перерабатываются российскими военными под свои нужды.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль российских войск перешел Шахтерский район Красноармейска. В настоящее время бойцы осматривают территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости