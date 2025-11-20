Боня рассказала о проблемах дочери с русским языком

Блогерша Боня заявила, что ее дочери Анджелине сложно говорить по-русски

Популярная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что ее 13-летней дочери Анджелине Смерфит трудно говорить на русском языке. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая отметила, что журналистка Ксения Собчак предложила ей и Анджелине прийти на интервью. Боня заявила, что пока не согласилась на это, но в случае согласия предпочла бы, чтобы дочь говорила с Собчак на английском языке.

«Общаться на русском для нее довольно-таки сложно. Это то же самое, [как если бы] Собчак говорила на французском. Судя по тому, что она на нем говорит, я слышала в интервью, и говорит неплохо. Но все равно надо думать, что сказать», — рассказала Боня о проблемах дочери с русским языком.

Ранее стало известно, что Анджелина Смерфит заработала полмиллиона рублей, поучаствовав в двух рекламных съемках в России. По словам Бони, ей нравится, что дочь зарабатывает самостоятельно.

Анджелина Смерфит родилась в марте 2012 года во Франции. Ее отец — ирландский бизнесмен Алекс Смерфит. Дочь Бони стала популярна благодаря роликам, которые ее мать публиковала летом 2025 года.