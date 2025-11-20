Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 20 ноября 2025Интернет и СМИ

Боня рассказала о проблемах дочери с русским языком

Блогерша Боня заявила, что ее дочери Анджелине сложно говорить по-русски
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что ее 13-летней дочери Анджелине Смерфит трудно говорить на русском языке. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая отметила, что журналистка Ксения Собчак предложила ей и Анджелине прийти на интервью. Боня заявила, что пока не согласилась на это, но в случае согласия предпочла бы, чтобы дочь говорила с Собчак на английском языке.

«Общаться на русском для нее довольно-таки сложно. Это то же самое, [как если бы] Собчак говорила на французском. Судя по тому, что она на нем говорит, я слышала в интервью, и говорит неплохо. Но все равно надо думать, что сказать», — рассказала Боня о проблемах дочери с русским языком.

Ранее стало известно, что Анджелина Смерфит заработала полмиллиона рублей, поучаствовав в двух рекламных съемках в России. По словам Бони, ей нравится, что дочь зарабатывает самостоятельно.

Анджелина Смерфит родилась в марте 2012 года во Франции. Ее отец — ирландский бизнесмен Алекс Смерфит. Дочь Бони стала популярна благодаря роликам, которые ее мать публиковала летом 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости