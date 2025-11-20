Бывшая надзирательница признала вину в романе с опасным заключенным

В Великобритании бывшая надзирательница призналась в романе с заключенным

В Великобритании бывшая надзирательница, которую обвиняли в романе с особо опасным заключенным, признала вину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Сара Барнетт работала в тюрьме Dovegate в графстве Стаффордшир. Согласно судебным документам, с 11 по 24 августа 2023 года женщина умышленно уклонялась от исполнения служебных обязанностей, «поддерживая личные отношения с отбывавшим наказание преступником».

Женщине грозило лишение свободы. Она согласилась пойти на сделку со следствием в обмен на более легкое наказание. Условия сделки пока не оглашались. Ожидается, что приговор будет вынесен 7 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что надзирательницу Хизер Пинчбек уличили в недопустимом личном общении с 31-летним заключенным Джозефом Харди. Женщина также работала в тюрьме Dovegate.

