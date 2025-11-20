Культура
16:21, 20 ноября 2025Культура

Бывшая невеста Гуфа впервые высказалась о разрыве помолвки

Бывшая невеста Гуфа Разият Салахова заявила, что у нее есть обида на рэпера
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бывшая возлюбленная российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Разият Салахова впервые высказалась о разрыве помолвки с артистом. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, они с Долматовым периодически общаются, однако их общение «ни к чему хорошему никогда не приводило». «Мы уже не можем нормально общаться, и, наверное, из-за меня у меня есть обида на него. Эта обида, наверное, больше не из-за причины нашего расставания, а из-за его поступка спустя недели после нашего разрыва», — написала Салахова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Экс-возлюбленная Гуфа отметила, что у них был «шанс наладить отношения», но она «не будет возвращаться к человеку, если там уже кто-то был». «Претензий к девушке нет», — добавила она.

Салахова также подчеркнула, что исполнитель не забирал у нее обручальное кольцо и помогал ей первые месяцы.

Ранее Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини.

