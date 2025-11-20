Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:57, 20 ноября 2025Наука и техника

Windows научилась сама скачивать вирусы

Windows Central: Windows оказалась способной скачивать вирусы из интернета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Операционная система (ОС) Windows 11 с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) может сама скачивать вредоносные программы. Об этом сообщает издание Windows Central.

Ранее корпорация Microsoft представила обновление своей ОС, добавив в нее агентов ИИ, способных в фоновом режиме анализировать потребности пользователя и решать задачи. Позже специалисты компании предупредили пользователей, что работа ИИ-агентов сопряжена с рисками: существует вероятность, что продвинутая нейросеть может скачать и установить вредоносную программу.

Речь идет об экспериментальных функциях агентов, которые отключены по умолчанию. После их активации агенты получают больше прав для взаимодействия с данными и файлами на компьютере. Так, в Microsoft научили ОС самостоятельно создавать учетные записи и скачивать необходимые для работы программы, среди которых могут быть и вирусы.

«Приложения ИИ создают дополнительные риски безопасности, когда вредоносный контент, встроенный в элементы пользовательского интерфейса или документы, может перенастраивать инструкции для агентов», — заявили в Microsoft. В компании посоветовали активировать агентский режим только продвинутым пользователям и принимать на себя все риски. Новые функции Windows 11 появятся в начале 2026 года.

В конце ноября Microsoft признала ошибку, связанную с платными обновлениями для Windows 10. Ранее выяснилось, что пользователи первых обновлений не смогли установить их из-за проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости