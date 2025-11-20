Европейскому лидеру начали поступать угрозы расправы

TVP: Президенту Польши Навроцкому в соцсетях поступают угрозы расправы

Президенту Польши Каролю Навроцкому в соцсетях поступают угрозы расправы. Об этом сообщает телеканал TVP со ссылкой на польских чиновников.

«По словам официальных лиц, Навроцкий уже второй раз за неделю стал объектом угроз расправы в социальных сетях, что происходит на фоне усилий правительства по ужесточению законов о контенте в Интернете», — сказано в публикации.

Сообщается, что несколько дней назад полиция арестовала 19-летнего юношу, опубликовавшего фотографию пистолета с подписью «до скорой встречи, Каролек». Подозреваемый был помещен под надзор правоохранителей и получил судебное предписание о запрете приближаться к Навроцкому.

По мнению польских властей, подобные инциденты свидетельствуют о необходимости ускорить принятие законодательства, которое создаст инструменты для быстрого удаления незаконного онлайн-контента, в то время как критики данных инициатив, в том числе сам Навроцкий, предупреждают, что они могут открыть путь к цензуре.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Навроцкого в желании вывести республику из Европейского союза (ЕС). По мнению политика, заявлениями о том, что европейская интеграция представляет собой заговор против Польши, Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода страны из объединения.