Европейцы раскрыли свое участие в разработке плана США по Украине

Глава евродипломатии Каллас: ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не участвовали в разработке мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует РИА Новости.

«Никто не сообщил, что был вовлечен в этот план. Поэтому ответ — отрицательный», — ответила глава евродипломатии на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Каллас также подчеркнула, что для успеха любого мирного плана в нем должны принимать участие украинцы и европейцы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что обсудит с европейскими партнерами Вашингтона мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса.

