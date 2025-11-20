Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 20 ноября 2025Мир

Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

Каллас о плане США по Украине: В нем должны участвовать украинцы и европейцы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Для успеха любого мирного плана по урегулированию украинского конфликта в нем должны принимать участие украинцы и европейцы. Так верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала новый мирный план США, передает РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС заявила, что в Европе обсудят «последние новости». «То, за что мы, европейцы, всегда выступали - это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели», — указала она.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз готов продлить свои трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) запланировала продлить эти коридоры на Украину, что станет частью гарантий. Это будет означать, что ЕС сможет быстрее доставлять туда военную помощь, отметила Каллас.

Новый проект «военного шенгена» предполагает инвестирование до 100 миллиардов евро к 2030 году для модернизации порядка 500 инфраструктурных объектов (мостов, туннелей, портов и воздушных гаваней) на четырех транспортных маршрутах или коридорах по линиям Запад — Восток и Север — Юг.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    В России высказались о консенсусе для заключения перемирия между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости