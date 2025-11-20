ФИФА обязала два иностранных клуба заплатить ЦСКА

ФИФА обязала «Вест Хэм» и «Атлетико Минейро» заплатить ЦСКА за футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала два иностранных клуба заплатить московскому ЦСКА. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщается в Telegram-канале директора по коммуникациям красно-синих Кирилла Брейдо.

ФИФА обязала английский «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5 процентов годовых с 1 августа 2023-го за трансфер Николы Влашича. «Учитывая предыдущий опыт, а именно — реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в Спортивный арбитражный суд», — отметил Брейдо.

Бразильский «Атлетико Минейро» должен заплатить ЦСКА за переход Бруно Фукса. «В течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору в рамках транша — более 1,2 миллиона евро», — написал Брейдо.

Хорват Влашич выступал за ЦСКА в период с 2018 по 2021 год, после чего перешел в «Вест Хэм». В данный момент хавбек играет за итальянский «Торино».

Бразилец Фукс выступал за армейцев с 2020 по 2024 год. Затем защитник пополнил состав «Атлетико Минейро». В настоящий момент он находится в аренде в другом бразильском клубе — «Палмейрас».