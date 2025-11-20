В Госдуме ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей в борьбе с Россией

Депутат Журова заподозрила Францию в желании напасть на Россию

Призыв главы Генштаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона к населению страны быть готовыми терять детей в борьбе с Россией можно расценить как предупреждение о нападении, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее французский военный заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией. Мандон добавил, что он приказал вооруженным силам страны «быть готовыми через три-четыре года».

«Они таким образом хотят предупредить своих граждан, что собираются напасть на Россию? У меня вопрос. То есть это только так можно расценить, что они нас и себя предупреждают. У нас таких целей не было. Поэтому если они для себя решили, то, конечно, надо предупредить, видимо, граждан своих таким образом, что они собираются идти с войной на Россию. Открыто люди говорят. Эти попытки у них в истории уже были, плохо закончились», — высказалась депутат.

По мнению парламентария, подобные заявления делаются для нагнетания обстановки на фоне увеличения взносов в НАТО с 2,5 до 5 процентов.

«Они же должны как-то это гражданам объяснить, у которых уровень жизни с этими выплатами будет ухудшаться. Тем более, милитаризация происходит. Надо же что-то людям говорить. Конечно, пугалкой должна быть Россия в этой ситуации. Взносы из кармана налогоплательщиков фактически забирают, поэтому они сейчас и будут такие заявления делать», — заключила Журова.

До этого Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов во Франции.

Активное распространение насекомых в стране зафиксировали осенью 2024 года. Постельные клопы захватили не только жилые дома, но также больницы, кинотеатры, библиотеки и общественный транспорт.

