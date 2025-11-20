Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:34, 20 ноября 2025Россия

Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

Герасимов: ВС России освобождают территории Донбасса и Новороссии согласно плану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Освобождение территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с утвержденным планом. Об этом в четверг доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, сообщает сайт Кремля.

«Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом», — уточнил Герасимов.

Днем ранее стало известно, что ВС России удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле важного города в Донбассе — Северска. По словам военного обозревателя Юлиана Репке, российские военные контролируют не менее 20 процентов территории Северска.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Северск — это очередной город, который нужно освободить для того, чтобы восстановить административные территориальные границы ДНР. При этом ВСУ применяют там тактику, используемую террористами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости