Культура
16:48, 20 ноября 2025Культура

Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах

Актриса Мила Кунис заявила, что снимается в кино один раз в год
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Голливудская звезда Мила Кунис объяснила свое редкое появление на экранах. Ее цитирует People.

«Я участвую в съемках один раз в год, потому что работаю только, когда мои дети на каникулах. Так что да, вы будете видеть меня только в одном фильме в год», — рассказала она на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец».

Ранее американская актриса Эль Фаннинг в ходе подкаста Off Menu заявила, что фильм режиссера Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король» является самым неудачным в ее фильмографии.

