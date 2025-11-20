Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах

Актриса Мила Кунис заявила, что снимается в кино один раз в год

Голливудская звезда Мила Кунис объяснила свое редкое появление на экранах. Ее цитирует People.

«Я участвую в съемках один раз в год, потому что работаю только, когда мои дети на каникулах. Так что да, вы будете видеть меня только в одном фильме в год», — рассказала она на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец».

