08:58, 20 ноября 2025

Губернатор приграничного российского региона заявил о возможной болезни

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возможной болезни. Ситуацию глава российского приграничного региона описал в Telegram-канале.

Гладков отметил, что по этой причине ему пришлось отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу, чтобы посмотреть ход восстановления.

Белгородский губернатор пояснил, что намерен переговорить с главами округов.

«Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу. Хотел посмотреть, как идут у нас изменения, поговорить с учителями и детьми. И сегодня, к большому сожалению, не смогу поздравить наших молодых ученых, студентов за их уже серьезные достижения в науке», — посетовал Гладков в посте.

До этого губернатор рассказал, что в результате украинской атаки загорелось коммерческое здание в городе Короча.

