Кейт Уинслет рассказала о конфузе с прозрачным нарядом на встрече с королем Карлом III

Кейт Уинслет забыла об откровенном наряде на встрече с Карлом III в 1995 году
Мария Винар

Фото: Tom Wargacki / WireImage / Getty Images

Актриса Кейт Уинслет рассказала о конфузе с откровенным нарядом на встрече с королем Великобритании Карлом III. Своими воспоминаниями она поделилась на ток-шоу Джимми Киммела.

По словам Уинслет, она встретилась с монархом на премьере фильма «Разум и чувства», которая состоялась в 1995 году. При этом знаменитость совершенно забыла, что тогда для выхода в свет выбрала черный прозрачный комбинезон, отказавшись при этом от бюстгальтера.

«Я как-то не осознавала, что мы действительно встретимся с ним. Поэтому я забыла, что на мне был прозрачный кружевной наряд. И слава богу, что я надела пальто, потому что, когда он направился ко мне, я подумала: "Соски! Соски! Соски! Боже мой!". А потом кто-то крикнул мне: "Пальто!". Я прикрылась им и сказала: "Ваше Величество"», — призналась она.

Ранее Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе.

