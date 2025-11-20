Книгу бывшего российского депутата признали экстремистской

В Петербурге суд признал книгу экс-депутата Вишневского экстремистской

В Санкт-Петербурге городской суд признал книгу бывшего депутата Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) «Хроники возрожденного Арканара» (признана экстремистской на территории РФ) экстремистской. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в своем Telegram-канале.

По данным канала, соответствующий иск в суд подала городская прокуратура после рассмотрения жалобы, поступившей от общественного движения «Зов народа». К нему приобщили психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную специалистами РГПУ им. Герцена. Эксперты выявили в произведении признаки оскорбления чувств верующих, дискредитации действующей власти в России и оправдание насилия в отношении полицейских. Кроме того, они отметили критику присоединения Крыма к России.

Ранее сообщалось, что «Хроники возрожденного Арканара» — это сборник из статей и записей из блога Вишневского за 2008–2015 годы. Среди них — воспоминания о 1990-х, анализ политических событий и боевых действий, а также размышления о будущем страны и ее жителей.