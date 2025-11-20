Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 20 ноября 2025Россия

Москвичи купили шоколадное яйцо в «Перекрестке», вскрыли его и нашли внутри червя

В Москве покупатели нашли червя в шоколадном яйце
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Что там, Москва?»

В Москве покупатели нашли червя в шоколадном яйце из «Перекрестка». Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На сделанной горожанами записи видно личинку в острой части яйца. На внутренней поверхности яйца также видны темные пятна неизвестного происхождения. Возможно, они связаны с жизнедеятельностью личинки.

В компании Х5 уже отреагировали на случившееся. Там сообщили о снятии всей партии шоколадных яиц с продажи и о начале совместного с поставщиками расследования.

Ранее житель Москвы нашел червя в пастиле из «ВкусВилла» во время еды. Во «ВкусВилле», по информации канала, признали, что биологический объект мог попасть в пастилу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости