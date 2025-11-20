Москвичи купили шоколадное яйцо в «Перекрестке», вскрыли его и нашли внутри червя

В Москве покупатели нашли червя в шоколадном яйце

В Москве покупатели нашли червя в шоколадном яйце из «Перекрестка». Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На сделанной горожанами записи видно личинку в острой части яйца. На внутренней поверхности яйца также видны темные пятна неизвестного происхождения. Возможно, они связаны с жизнедеятельностью личинки.

В компании Х5 уже отреагировали на случившееся. Там сообщили о снятии всей партии шоколадных яиц с продажи и о начале совместного с поставщиками расследования.

Ранее житель Москвы нашел червя в пастиле из «ВкусВилла» во время еды. Во «ВкусВилле», по информации канала, признали, что биологический объект мог попасть в пастилу.