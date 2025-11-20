Наркоманы-должники нашли способ отработать долг перед магазином в российском городе

В Хабаровском крае пройдет суд над 2 наркоманами за поставки героина на Сахалин

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого жителя Амурской области и его 43-летней подруги, которые пытались организовать канал поставок героина на Сахалин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Фигуранты проходят обвиняемыми по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ванинский районный суд Хабаровского края.

Летом обвиняемые стали работать в онлайн-наркшопе, в котором ранее сами покупали запрещенные вещества, зачастую в долг. Они должны были возить полученные через закладки партии наркотиков в города Дальнего Востока для дальнейшего сбыта.

В сентябре злоумышленники планировали доставить наркотики в Южно-Сахалинск — в тайнике они нашли 280 грамм героина, которые хотели отправить через паромную переправу Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), но были задержаны.

