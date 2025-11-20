Забота о себе
12:32, 20 ноября 2025Забота о себе

Назван самый полезный тип ходьбы

Терапевт Арагона: Скандинавская ходьба полезнее, чем 10 тысяч шагов в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Скандинавская ходьба с двумя палками для опоры наиболее полезна для здоровья, рассказал терапевт Джузеппе Арагона. О преимуществах этого вида ходьбы он побеседовал с Huffington Post.

При такой физической активности задействуется больше мышц — до 90 процентов против 50 процентов при обычной ходьбе, напомнил он. «Это полезнее, чем просто делать 10 тысяч шагов в день», — уточнил врач.

Специалист добавил, что скандинавская ходьба может увеличить затраты энергии примерно на 20 процентов по сравнению с обычной ходьбой с той же скоростью. «Для большинства взрослых рекомендуемой нормой является около 150 минут занятий умеренной интенсивности в неделю, и скандинавская ходьба — отличный способ достичь этой цели. Благодаря скандинавской ходьбе каждый шаг может стать еще более полезным для сердечно-сосудистой системы», — отметил Арагона.

Терапевт порекомендовал заниматься скандинавской ходьбой тем, у кого есть проблемы с суставами, а также тем, кто хочет улучшить осанку, походку или координацию. «Такая ходьба также может быть идеальным решением для людей, восстанавливающихся после травм, для тех, кто хочет заниматься тренировками без лишних усилий, или для тех, кто подбирает себе занятия на свежем воздухе, которые одновременно улучшают физическую форму и силу», — заключил Арагона.

Ранее эндокринолог, диетолог Мария Стельмах назвала полезные привычки старшего поколения. Она подчеркнула, что представители старшего поколения ежедневно много двигались, к примеру, они вручную стирали одежду, работали в огороде и много ходили.

