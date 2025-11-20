Забота о себе
Названо неожиданное влияние развода на женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom

Британские социологи назвали неожиданное влияние развода на женщин в возрасте — от 45 до 65 лет. Данные опроса компании Survation приводит The Guardian.

Почти треть (31 процент) опрошенных разведенных женщин сказали, что счастливы, как никогда в жизни. «Многие говорили, что наконец-то получили шанс стать теми, кем они всегда хотели быть», — говорится в результатах опроса.

Так, одна из респонденток, 55-летняя Пэт, отметила: «Я хочу, чтобы другие женщины знали, что мое перерождение, мое возвращение к себе истинной после развода было потрясающим опытом. Сейчас я намного счастливее».

При этом The Guardian приводит и данные другого опроса, в котором также участвовали мужчины. В нем говорится, что после расторжения брака женщины в основном чувствуют облегчение, раскрепощенность и счастье, а мужчины остаются опустошенными, растерянными и разочарованными.

Ранее хозяйка легального борделя Кэтрин Денуар рассказала о странных причинах мужских измен. По ее словам, многие мужчины пользуются секс-услугами из-за отсутствия интима в браке, другие же боятся рассказать женам о своих сексуальных предпочтениях.

