Несколько российских «Джигитов» продали за рубеж

Несколько российских опорно-пусковых установок (ОПУ) «Джигит» продали за рубеж. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.
«За последнее годы произведено несколько поставок ОПУ "Джигит" за рубеж», — сказали агентству в ходе выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ.
В холдинге отметили, что нареканий от иностранных заказчиков к ОПУ не поступало.
Материалы по теме:
Ранее «Высокоточные комплексы» рассказали, что в ходе Dubai Airshow 2025 будет показан «Джигит».
В июне госкорпорация сообщила, что установке «Джигит», предназначенной для наведения двух ракет переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» или «Верба», повысили скорострельность.