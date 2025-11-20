Наука и техника
11:45, 20 ноября 2025

Владелец смартфона не обновил устройство и не выжил

The Guardian: Мужчина со старым смартфоном не смог дозвониться до скорой помощи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Пользователь смартфона Samsung из Австралии не смог дозвониться до служб экстренной помощи из-за проблем с устройством и не выжил. На это обратило внимание издание The Guardian.

Происшествие случилось 13 ноября в австралийском Сиднее. Неназванному мужчине срочно потребовалась помощь медиков, однако он не смог дозвониться по телефону экстренных служб. Пострадавшего нашли позже, но спасти его не удалось. Как оказалось, мужчина не смог связаться с врачами скорой помощи из-за того, что его смартфон не поддерживал звонки на экстренную линию.

Позже оператор TPG, которым пользовался пострадавший, объяснил, что многие не обновленные вовремя смартфоны Samsung могут не поддерживать звонки по 000 — номеру экстренных служб в Австралии. Аппараты настроены таким образом, что при наборе 000 они переходят в 3G-режим. Однако сеть 3G в регионе отключена, и поэтому звонки по некоторым номерам перестали проходить.

В заявлении для издания Android Authority корпорация Samsung отметила, что настоятельно рекомендует вовремя обновлять программное обеспечение (ПО) на смартфонах. «Это имеет решающее значение для поддержания высочайших стандартов безопасности, надежности и производительности», — заключили в компании.

Ранее авторы британского издания London Centric заявили, что уличные воры в Лондоне стали игнорировать Android-смартфоны. Им стало известно о нескольких случаях краж, когда похитители выбрасывали или даже возвращали украденные телефоны Samsung.

