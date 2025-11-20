В России признали невозможность заменить IKEA

Вице-президент Союза ТЦ Кермедчиева признала отсутствие в России замены IKEA

Российские бренды не смогли полностью заменить шведско-нидерландского ретейлера IKEA после того, как тот в 2022 году покинул рынок. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

По ее словам, с точки зрения мебели отечественные производители оказались не готовы предложить настолько же низкие цены. «У IKEA была возможность делать эти товары очень дешево. Плюс IKEA работала в полном цикле, у нее были свои фабрики, а у нас производство так не настроено», — объяснила она.

В лучшем случае российские компании могли бы претендовать на сегмент товаров для дома, который уже развивают Askona Home и Sela Home. Однако и в этом случае речь пойдет скорее про аналог H&M Home, а не шведской компании.

При этом Кермедчиева признала, что посетители торговых центров по-прежнему ждут возвращения иностранных брендов, этот интерес сохраняется.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. В России она появилась с 2000 года, однако в марте 2022-го, на фоне начала боевых действий на Украине, объявила о приостановке всех продаж в своих точках. Позднее все фабрики IKEA и остатки товаров раскупили российские компании.

В августе президент Союза торговых центров Булат Шакиров предположил, что как минимум в ближайшие три года IKEA не вернется в Россию, поскольку при уходе компания была настроена максимально негативно. В свою очередь, основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин обвинил ретейлера в том, что из-за него в стране выросли цены на мебель.