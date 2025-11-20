Силовые структуры
14:00, 20 ноября 2025Силовые структуры

Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

Снимавший порно с двухлетними детьми оказался актером из «Улиц разбитых фонарей»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Один из двух человек, задержанных за создание порностудии с двухлетними детьми в Санкт-Петербурге, оказался актером. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, мужчина снимался во многих российских фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Как уточняет Telegram-канал Shot, речь идет о 47-летнем актере Владимире Колганове. По версии следствия, именно он фотографировал и выкладывал снимки голого ребенка. Вместе с ним задержан его приятель — 52-летний Евгений Кириллов. В их квартирах уже прошли обыски.

О том, что петербургская полиция раскрыла порностудию с детьми, стало известно в четверг, 20 ноября. Порностудия была организована в 2015 году, а для изготовления незаконного контента использовались дети в возрасте от одного до двух лет. Снятые ролики распространялись в даркнете и на зарубежных сайтах.

