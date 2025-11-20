Паспорт спас российского офицера в зоне СВО

Паспорт спас офицера СВО из Пермсокго края

Паспорт спас российского офицера в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон».

Документ принял на себя осколки от разорвавшегося снаряда. На опубликованной фотографии видно несколько входных отверстий, прошивших паспорт насквозь.

Несмотря на это, мужчина получил ранения. По окончании реабилитации он обратился за выдачей нового паспорта. Документ был ему своевременно предоставлен.

Ранее другой участник СВО показал икону, которая, по его словам, спасла ему жизнь. Он продемонстрировал на видео военный билет, пробитый пулей, начиная с обложки. Прошив все страницы, пуля не дошла до небольшой иконы, вложенной под заднюю обложку военного билета.