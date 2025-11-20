Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

Пассажир круизного лайнера Anthem of the Seas компании Royal Caribbean напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 13 ноября. По имеющимся данным, 44-летний мужчина из Австралии напал на попутчика после ссоры. В драку оказались вовлечены и другие пассажиры, одному из них потребовалась медицинская помощь из-за пореза на носу.

Когда судно пришвартовалось в порту Чалмерс в Данидине (Новая Зеландия), на борт поднялись полицейские. Они провели беседу и поговорили с причастными к потасовке. Предполагаемому нарушителю было вынесено предупреждение, его сняли с круиза. Ему пришлось добираться самостоятельно до Австралии без семьи, которая осталась на лайнере.

Ранее пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали круиз по Багамским островам из-за конфликта у детского бассейна. Там произошла драка, что вынудило капитана судна вернуться в порт отправления.