Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 20 ноября 2025Путешествия

Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

Мужчина напал на попутчика на лайнере Anthem of the Seas и был снят с круиза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пассажир круизного лайнера Anthem of the Seas компании Royal Caribbean напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 13 ноября. По имеющимся данным, 44-летний мужчина из Австралии напал на попутчика после ссоры. В драку оказались вовлечены и другие пассажиры, одному из них потребовалась медицинская помощь из-за пореза на носу.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Когда судно пришвартовалось в порту Чалмерс в Данидине (Новая Зеландия), на борт поднялись полицейские. Они провели беседу и поговорили с причастными к потасовке. Предполагаемому нарушителю было вынесено предупреждение, его сняли с круиза. Ему пришлось добираться самостоятельно до Австралии без семьи, которая осталась на лайнере.

Ранее пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали круиз по Багамским островам из-за конфликта у детского бассейна. Там произошла драка, что вынудило капитана судна вернуться в порт отправления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости