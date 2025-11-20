Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

Дерматолог Амутан: Постоянный зуд кожи указывает на проблемы с печенью

Дерматолог Тува Амутан заявила, что многие серьезные заболевания могут проявляться на коже. Семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, она перечислила в разговоре с изданием Infobae.

По словам Амутан, постоянный зуд кожи может указывать на проблемы с щитовидной железой или печенью. При наличии герпетиформного дерматита, который обычно проявляется небольшими пузырьками, стоит провериться на целиакию, то есть непереносимость глютена. Если кожа приобрела желтый оттенок, то причиной могут патологии печени и почек, добавила медик.

Ксантелазмы — восковидные бугорки в области век и суставов — являются признаком высокого уровня холестерина в крови, добавила она. По темным и бархатистым пятнам, которые называются акантозом, можно заподозрить преддиабет. Синие губы говорят о проблемах с сердцем или легкими, а трещины на них — о дефиците витаминов B12 и B2, а также железа, дополнила специалистка.

