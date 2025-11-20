Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:27, 20 ноября 2025Из жизни

Одна из самых красивых девушек мира нарядилась лососем ради победы на «Мисс Вселенная»

На конкурсе «Мисс Вселенная» участница от Норвегии нарядилась лососем
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» предстала перед жюри в образе лосося. Об этом сообщает Hola!

«Мисс Норвегия» Леонора Лисглимт-Редланд в ходе конкурса национальных костюмов появилась на подиуме в костюме гигантского лосося с серебристо-розовой чешуей, плавниками и реалистичной головой рыбы. На ногах у нее были серебристые боты. Пройдя часть сцены, она совершила эффектный трюк, сбросив внешнюю оболочку и показав облегающий костюм, имитирующий внутренности рыбы. Так она продемонстрировала главный экспортный продукт своей страны.

Претендующая на титул самой красивой девушки мира Лисглимт-Редланд нарядилась лососем, надеясь привлечь внимание жюри своей креативностью. Смелый образ сразу стал вирусным в соцсетях.

Материалы по теме:
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?
15 мая 2024

Финал международного конкурса красоты состоится 21 ноября в Бангкоке.

Ранее «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости