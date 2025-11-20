Одна из самых красивых девушек мира нарядилась лососем ради победы на «Мисс Вселенная»

На конкурсе «Мисс Вселенная» участница от Норвегии нарядилась лососем

Участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» предстала перед жюри в образе лосося. Об этом сообщает Hola!

«Мисс Норвегия» Леонора Лисглимт-Редланд в ходе конкурса национальных костюмов появилась на подиуме в костюме гигантского лосося с серебристо-розовой чешуей, плавниками и реалистичной головой рыбы. На ногах у нее были серебристые боты. Пройдя часть сцены, она совершила эффектный трюк, сбросив внешнюю оболочку и показав облегающий костюм, имитирующий внутренности рыбы. Так она продемонстрировала главный экспортный продукт своей страны.

Претендующая на титул самой красивой девушки мира Лисглимт-Редланд нарядилась лососем, надеясь привлечь внимание жюри своей креативностью. Смелый образ сразу стал вирусным в соцсетях.

Финал международного конкурса красоты состоится 21 ноября в Бангкоке.

Ранее «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза рассказала, что возьмет не менее 10 чемоданов с платьями в поездку на конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Таиланд. За несколько дней в другой стране ей предстоит примерить не менее 60 образов.