Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 20 ноября 2025Мир

Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях

МИД Польши потребовал от Белоруссии выдать совершивших диверсию украинцев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dariusz Borowicz / Reuters

Польша потребовала от Белоруссии выдать двух граждан Украины, подозреваемых в диверсиях на ведущей к украинской границе железной дороге. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Мачей Вевюр, передает РИА Новости в четверг, 20 ноября.

«Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии», — сказал он.

Ранее портал Onet со ссылкой на источники раскрыл личности украинцев, которые совершили диверсию на железнодорожных путях в Польше. Ими оказались 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

    Россия увеличила закупку китайских грузовиков

    Задержанный за изготовление порно с детьми оказался российским актером

    Оценены шансы Овечкина забить 30 шайб в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости