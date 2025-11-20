Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях

МИД Польши потребовал от Белоруссии выдать совершивших диверсию украинцев

Польша потребовала от Белоруссии выдать двух граждан Украины, подозреваемых в диверсиях на ведущей к украинской границе железной дороге. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Мачей Вевюр, передает РИА Новости в четверг, 20 ноября.

«Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии», — сказал он.

Ранее портал Onet со ссылкой на источники раскрыл личности украинцев, которые совершили диверсию на железнодорожных путях в Польше. Ими оказались 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.