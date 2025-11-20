Экономика
14:26, 20 ноября 2025Экономика

Попавшая под санкции российская нефтяная компания вернется к вопросу о дивидендах

Совет директоров «Лукойла» 21 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев
Дмитрий Воронин

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Совет директоров «Лукойла» 21 ноября вернется к вопросу о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам января-сентября 2025 года. Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает ТАСС.

В предыдущий раз выплаты планировали обсудить 23 октября, но накануне крупные российские нефтяные компании попали под санкции США и заседание совета директоров отменили, пообещав раскрыть новую дату позднее.

За прошедшие четыре недели акции «Лукойла» значительно подешевели, но в рамках сегодняшних торгов дорожают к моменту написания материала на 1,91 процента, до 5375,5 рубля. Из-за санкций компания ищет покупателей для своих зарубежных активов.

По итогам периода времени, о котором пойдет речь в связи с планами по дивидендам, чистая прибыль «Лукойла» сократилась на 14,2 процента, до 352,5 миллиарда рублей, причем подавляющая ее часть — 327,7 миллиарда рублей — пришлась на первое полугодие, а в третьем квартале показатель снизился год к году более чем в четыре раза.

