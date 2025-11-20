Экономика
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику к 2030 году

Путин: Вклад ИИ в экономику к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую экономику к 2030 году должен превысить одиннадцать триллионов рублей. Об этом во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент РФ Владимир Путин

«В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель — совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить одиннадцать триллионов рублей», — сообщил глава России.

В ходе конференции российский лидер также призвал шире использовать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Путин заявил, что Россия будет активно использовать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект в агропромышленном комплексе. Лидер страны поделился планами роботизировать производство и использовать преимущества ИИ.

