Путин призвал внедрять ИИ в сельское хозяйство

Путин заявил, что Россия будет использовать искусственный интеллект в агропроме

Россия будет активно использовать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ) в агропромышленном комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оно опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. Лидер страны поделился планам роботизировать производство, использовать преимущества ИИ. «Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее ещё более технологичной», — уточнил Путин.

Как подчеркнул он, чтобы осуществить задуманное, нужно готовить новые кадры для отрасли и аграрной науки, а также обучать действующих специалистов новым компетенциям. В этой связи продолжится совершенствование системы профобразования, расширение возможностей для привлечения в сельское хозяйство талантливой молодежи, самореализации сотрудников, появления в отрасли современных, «хорошо оплачиваемых рабочих мест», добавил президент.

Ранее Владимир Путин сказал, что искусственный интеллект можно использовать в работе правительства и Центробанка (ЦБ), однако принятие решений должно оставаться в поле ответственности людей.