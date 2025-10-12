Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:24, 12 октября 2025Наука и техника

Путин призвал внедрять ИИ в сельское хозяйство

Путин заявил, что Россия будет использовать искусственный интеллект в агропроме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin.ru

Россия будет активно использовать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ) в агропромышленном комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оно опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. Лидер страны поделился планам роботизировать производство, использовать преимущества ИИ. «Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее ещё более технологичной», — уточнил Путин.

Как подчеркнул он, чтобы осуществить задуманное, нужно готовить новые кадры для отрасли и аграрной науки, а также обучать действующих специалистов новым компетенциям. В этой связи продолжится совершенствование системы профобразования, расширение возможностей для привлечения в сельское хозяйство талантливой молодежи, самореализации сотрудников, появления в отрасли современных, «хорошо оплачиваемых рабочих мест», добавил президент.

Ранее Владимир Путин сказал, что искусственный интеллект можно использовать в работе правительства и Центробанка (ЦБ), однако принятие решений должно оставаться в поле ответственности людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

    В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

    Американская метал-кор-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

    В Госдуме предложили обязательно примирять россиян при разводе

    В Европе заявили о начале войны с Россией

    Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку

    Врач назвал чепухой одно утверждение о Трампе

    Старейший в мире президент решил править до 100 лет

    Экс-помощник главы Пентагона заявил о крахе плана Запада в отношении Украины

    США пригрозили Великобритании ограничить обмен разведданными из-за Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости