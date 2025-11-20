Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:20, 20 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала еще две загадочные шифровки

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «лещохлев» и «иксобоев»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала два загадочных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение так называемой радиостанции Судного дня прозвучало в 12:44 по московскому времени. Оно содержало слово «лещохлев». В 14:02 по московскому времени последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «иксобоев». Оба сообщения, а также переданное ранее слово «коммерсант», уже звучали 3 апреля 2023 года, причем в том же порядке.

НЖТИ 20276 ЛЕЩОХЛЕВ 6495 6880

НЖТИ 66193 ИКСОБОЕВ 6397 2775

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Материалы по теме:
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости