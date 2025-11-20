«Радиостанция Судного дня» передала еще две загадочные шифровки

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «лещохлев» и «иксобоев»

Радиостанция УВБ-76 передала два загадочных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение так называемой радиостанции Судного дня прозвучало в 12:44 по московскому времени. Оно содержало слово «лещохлев». В 14:02 по московскому времени последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «иксобоев». Оба сообщения, а также переданное ранее слово «коммерсант», уже звучали 3 апреля 2023 года, причем в том же порядке.

НЖТИ 20276 ЛЕЩОХЛЕВ 6495 6880

НЖТИ 66193 ИКСОБОЕВ 6397 2775



Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

