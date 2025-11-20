Из жизни
12:04, 20 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку на фоне объявления о плане США по Украине

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «коммерсант»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: supersaiyan3 / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 повторила слово от 2023 года на фоне объявления о мирном плане США. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 11:04 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня прозвучала шифровка «коммерсант». Это слово уже появлялось в эфире 3 апреля 2023 года. Сообщение появилось после новостей о том, что в США подготовили план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией.

17 ноября УВБ передала послание, содержащее слово «Латвия». Таблоид Express интерпретировал сообщение как угрозу. Автор статьи напомнил, что радиостанция УВБ-76 «оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности».

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда.

Материалы по теме:
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

