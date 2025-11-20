Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:19, 20 ноября 2025Бывший СССР

Раненый российский боец оказался в здании с солдатами ВСУ и снял видео от первого лица

Раненый боец ВС РФ оказался в здании с бойцами ВСУ и снял видео от первого лица
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Раненый российский боец оказался в здании с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и снял видео от первого лица. Кадры опубликовал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как солдат прячется, а после ликвидирует украинских военнослужащих.

Ранее подразделение группировки войск «Восток» при освобождении Даниловки в Днепропетровской области уничтожило трех бойцов ВСУ в момент, когда те пили чай.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВКС России ликвидировали около 10 наемников у Купянска Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости