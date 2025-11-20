Раненый российский боец оказался в здании с солдатами ВСУ и снял видео от первого лица

Раненый российский боец оказался в здании с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и снял видео от первого лица. Кадры опубликовал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как солдат прячется, а после ликвидирует украинских военнослужащих.
Ранее подразделение группировки войск «Восток» при освобождении Даниловки в Днепропетровской области уничтожило трех бойцов ВСУ в момент, когда те пили чай.
До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВКС России ликвидировали около 10 наемников у Купянска Харьковской области.