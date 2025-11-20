Раскрыто число отправленных на СВО машин россиян после конфискации

ГП: На СВО передали более 5,5 тысячи машин, конфискованных у пьяных водителей

В зону проведения специальной военной операции (СВО) за 2,5 года передали более 5,5 тысячи машин, конфискованных у пьяных водителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре (ГП).

Всего за этот период по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тысяч автомобилей. Из них также 146 было отправлено на развитие новых регионов, еще 19 — в МЧС. Отмечается, что по итогам 2024 года количество случаев нетрезвого вождения сократилось на 15 процентов.

