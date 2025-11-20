Раскрыты намерения США по плану урегулирования конфликта на Украине

США намерены представить партнерам по НАТО разрабатываемый ими мирный план по урегулированию конфликта на Украине после завершения поездки министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«После встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками по НАТО, чтобы рассказать им о плане и о том, как США видят дальнейшие действия», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, поскольку украинский лидер не заинтересован в обсуждении плана главы Белого дома.
19 ноября стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Документ, как утверждал портал Axios, содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник Уиткофф.