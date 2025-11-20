Мир
09:31, 20 ноября 2025Мир

Раскрыты намерения США по плану урегулирования конфликта на Украине

Politico: США представят союзникам по НАТО мирный план по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дэниел Дрисколл (слева)

Дэниел Дрисколл (слева). Фото: Press Service of Ukrainian Defense Ministry / Handout / Reuters

США намерены представить партнерам по НАТО разрабатываемый ими мирный план по урегулированию конфликта на Украине после завершения поездки министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«После встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками по НАТО, чтобы рассказать им о плане и о том, как США видят дальнейшие действия», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, поскольку украинский лидер не заинтересован в обсуждении плана главы Белого дома.

19 ноября стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Документ, как утверждал портал Axios, содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник Уиткофф.

    Все новости