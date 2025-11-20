Россиянам навали лучший фундамент для дома

Эксперт Васильев: Кирпичные дома лучше всего ставить на свайный фундамент

Кирпичные дома стоит ставить на свайный фундамент. Лучший тип конструкции в зависимости от характеристик здания назвал россиянам строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

«Тяжелый кирпичный дом в три этажа создает колоссальную нагрузку, для которой нужен мощный фундамент с высокой несущей способностью — глубокозаглубленная лента, монолитная плита или свайный фундамент с ростверком», — пояснил специалист.

Для более легких каркасных или деревянных домов Васильев посоветовал выбирать более дешевые варианты — мелкозаглубленную ленту или винтовые сваи. «Также на выбор фундамента напрямую влияет желание иметь подвал или цокольный этаж. Если да, то ваш путь, скорее всего, лежит в сторону ленточного фундамента глубокого заложения», — заключил эксперт.

