Россиянам назвали способ распознать взлом телефона для майнинга

Россиянам следует насторожиться из-за перегрева и быстрой разрядки устройства

Ряд косвенных признаков может помочь владельцу смартфона определить, что мошенники взломали телефон и используют его для добычи криптовалюты. Их в беседе с RT назвал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Так, россиянам следует насторожиться в случае сильного перегрева устройства, замедления его работы и быстрой разрядки батареи. В крайних случаях постоянный перегрев может привести к вздутию аккумулятора.

Бедеров также объяснил процесс майнинга в такой ситуации. Так, злоумышленники создают поддельное приложение или внедряют майнинговый код в легитимное. При этом подобные приложения раньше встречались и в официальных магазинах, отметил он.

«После установки приложение в фоновом режиме использует вычислительную мощность процессора вашего телефона для майнинга криптовалют, чаще всего тех, алгоритмы которых адаптированы под мобильные процессоры», — добавил киберэксперт.

При этом мобильные майнинговые вирусы можно удалить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого следует проверить в настройках телефона список установленных приложений и удалить незнакомые или подозрительные программы.

«Дополнительно в настройках батареи посмотрите, какое приложение потребляет больше всего энергии. Это может быть виновник проблемы. Убедитесь, что в настройках безопасности отключена установка приложений из неизвестных источников (...) Если вы не можете найти вредоносное приложение, можно выполнить полный сброс настроек. Не забудьте предварительно создать резервную копию важных данных», — заключил Бедеров.

Ранее в Ленинградской области полиция пресекла деятельность незаконной майнинг-фермы, организаторы которой похитили электричество более чем на миллиард рублей.