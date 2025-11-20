Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 20 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали способ распознать взлом телефона для майнинга

Россиянам следует насторожиться из-за перегрева и быстрой разрядки устройства
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ряд косвенных признаков может помочь владельцу смартфона определить, что мошенники взломали телефон и используют его для добычи криптовалюты. Их в беседе с RT назвал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Так, россиянам следует насторожиться в случае сильного перегрева устройства, замедления его работы и быстрой разрядки батареи. В крайних случаях постоянный перегрев может привести к вздутию аккумулятора.

Бедеров также объяснил процесс майнинга в такой ситуации. Так, злоумышленники создают поддельное приложение или внедряют майнинговый код в легитимное. При этом подобные приложения раньше встречались и в официальных магазинах, отметил он.

«После установки приложение в фоновом режиме использует вычислительную мощность процессора вашего телефона для майнинга криптовалют, чаще всего тех, алгоритмы которых адаптированы под мобильные процессоры», — добавил киберэксперт.

Материалы по теме:
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022
«Эта штука пугает» Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
«Эта штука пугает»Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
23 ноября 2022

При этом мобильные майнинговые вирусы можно удалить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого следует проверить в настройках телефона список установленных приложений и удалить незнакомые или подозрительные программы.

«Дополнительно в настройках батареи посмотрите, какое приложение потребляет больше всего энергии. Это может быть виновник проблемы. Убедитесь, что в настройках безопасности отключена установка приложений из неизвестных источников (...) Если вы не можете найти вредоносное приложение, можно выполнить полный сброс настроек. Не забудьте предварительно создать резервную копию важных данных», — заключил Бедеров.

Ранее в Ленинградской области полиция пресекла деятельность незаконной майнинг-фермы, организаторы которой похитили электричество более чем на миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости