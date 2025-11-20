Моя страна
Россияне массово полюбили чайные церемонии

Количество поисковых запросов чайных клубов в России выросло на 48 процентов
Алина Черненко

Фото: Freepik

Россияне стали чаще интересоваться чайной культурой — количество поисковых запросов о тематических заведениях в октябре 2025 года выросло на 48 процентов. О том, что соотечественники массово полюбили чайные церемонии, говорится в исследовании аналитиков геосервиса 2ГИС, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что с 2021 года число заведений, где можно познакомиться с чайной культурой, увеличилось на 32 процента. Сейчас в крупнейших городах страны работает 231 чайный клуб.

Кроме того, в исследовании отмечается, что дешевле всего погрузиться в чайную культуру можно в Волгограде — там дегустация обойдется в среднем в 460 рублей. В тройку городов с самыми низкими ценами в чайных клубах также вошли Воронеж (520 рублей) и Уфа (600 рублей). А дороже всего попробовать правильно заваренный чай получится в Москве — средняя стоимость составляет 1,4 тысячи рублей.

Ранее аналитики этого же сервиса рассказали о главных вайбах заведений общепита в разных городах страны на основе отзывов россиян. Самыми распространенными вариантами стали «Поболтать» (когда важно не только поесть, но и пообщаться) и «Стильный интерьер».

